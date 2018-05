Mettmann : Ökumenisches Zentrum in Metzkausen ist startklar

In der Kirche Heilige Familie wird Gottesdienst gefeiert. Foto: abz

Mettmann Das Ökumenische Zentrum in "Heilige Familie" wird nach den Sommerferien verwirklicht. Dies teilt Pfarrer Klaus Schilling von der Evangelischen Kirche mit. Das Ziel ist es, Kirche und Gemeindezentrum "Heilige Familie" zukünftig gemeinsam als katholische und evangelische Kirche vor Ort zu nutzen. Nach zwei Jahren der Gespräche, Diskussionen und Klärungen auf verschiedenen Ebenen haben sowohl die Evangelische Landeskirche in Düsseldorf als auch das Erzbischöfliche Generalvikariat in Köln dieses Projekt genehmigt. Evangelische und katholische Pfarrer, Pastorale Dienste, Presbyterium, Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat freuen sich auf die zukünftig engere Zusammenarbeit an einem Ort.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Beratungen darüber, in welcher Weise die Evangelische Kirche in Metzkausen zukünftig genutzt wird, werden nun erst beginnen. Unverrückbar sei aber, dass die Tafel der Diakonie ihren Standort im Evangelischen Gemeindehaus behalten werde. Für Sonntag, 26. August, wird angestrebt, den Abschied von der Evangelischen Kirche als Gottesdienststätte zu gestalten, gemeinsam zur Kirche "Heilige Familie zu ziehen, um dort mit einem ökumenischen Vespergottesdienst das neue Kapitel der Ökumene Mettmann aufzuschlagen. "Nun kommt die Ökumene aus der Ecke der Sonntagsreden und der privaten Liebhaberei Einzelner heraus in die Wirklichkeit des Gemeindelebens, also das gelebte Leben der Gemeinde. Die Zeit dafür ist reif", betont Pfarrer Herbert Ullmann.

Pfarrer Klaus Schilling ergänzt: "Jetzt brauchen wir viele fantasievolle Menschen, die sich mit Herzen, Mund und Händen im Ökumenischen Zentrum engagieren. Nur so wird das ökumenische Miteinander lebendig". Auch der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski, nimmt die Entwicklung sehr positiv auf: "Ich freue mich, dass die katholische Pfarr- und die evangelische Kirchengemeinde fröhlich und beharrlich an diesem ökumenischen Zukunftsmodell bauen. So kann Kirche ein erlebbarer Hoffnungsort im Stadtteil Metzkausen sein - selbst in Zeiten, in denen sowohl bei uns als auch bei den Geschwistern die Ressourcen weniger werden."

(cz)