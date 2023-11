Nachhaltig im Kreis Mettmann Für sie lohnt sich Klimaschutz gleich doppelt

Es sind Zahlen, die sich sehen lassen können: 1,4 Millionen Kilowattstunden Strom, 3,2 Millionen Kilowattstunden Wärme, über 600 Kubikmeter Wasser und insgesamt 1.306 Tonnen CO₂ haben in diesem Jahr die teilnehmenden Betriebe von Ökoprofit eingespart. Sie haben dafür kleinere oder größere Maßnahmen in ihren Unternehmen durchgeführt. Die einen haben auf recycelbare Materialien gesetzt, andere kostengünstige Perlatoren zur Wassereinsparung an ihren Wasserhähnen eingebaut, Maschinen umgerüstet oder in eine autarke und klimafreundliche Energieversorgung investiert sowie PV-Anlagen und Wärmepumpen installiert.