Sich für Körper und Geist in Mettmann Gutes tun : Sauna und Hallenbad in Herbstferien geöffnet

Das Team des Hallenbads Mettmann freut sich, dass jetzt wieder die Sauna im Hallenbad genutzt werden kann – pünktlich zur ungemütlichen Jahreszeit. Aus Hygieneschutzgründen bleibt die Dampfsauna geschlossen. Wegen Corona gibt es zudem geänderte Öffnungszeiten. Für den Saunabesuch gilt wie auch für den Hallenbadbesuch die 3G-Regel, also geimpft, genesen oder getestet. Ein entsprechender Nachweis muss vorgezeigt werden. Bis zum Eingangsbereich der Sauna am Drehkreuz gilt die Maskenpflicht. Das Bäderteam bittet alle Sauna-Gäste, vor allem an den Engstellen und in den Kabinen auf einen ausreichenden Abstand zu den anderen Besuchern zu achten.

Das Hallenbad-Team weist zudem darauf hin, dass für Sauna-Gäste das Schwimmen im Bad montags, donnerstags gar nicht und samstags ab 9.30 nicht möglich ist. Die Öffnungszeiten der Sauna sind Montag bis Mittwoch von 14.30 bis 21-30 Uhr als gemischte Sauna, Donnerstag ist der Bereich in der gleichen zeit von 14.30 bis 21.30 Uhr den Frauen als Damensauna vorbehalten, Freitag ist von 14.30 bis 21.30 Uhr gemischte Sauna und am Wochenende Samstag und Sonntag von 8 bis 13.30 Uhr. Das Hallenbad hat in den Herbstferien, also bis 23. Oktober, Dienstag bis Sonntag durchgehend geöffnet. Das Hallenbad-Team erinnert daran, dass Kinder jetzt für den Besuch einen Test benötigen, weil sie nicht wie sonst in den Schulen getestet werden. Die Öffnungszeiten des Hallenbads sind wie folgt: Dienstag 6.30 bis 18 Uhr, Mittwoch 6.30 bis 21.30 Uhr, Donnerstag 6.30 bis 14.30 Uhr, Freitag 6.30 bis 21.30 Uhr, Samstag 8 bis 9.30 Uhr und Sonntag 8 bis 14 Uhr.