Essen und Gesundheit in Mettmann Fundstücke von der Streuobstwiese

Mettmann · In vielen Obstgärten purzeln jetzt täglich mehr und mehr Äpfel und Birnen vom Baum. Lässt sich das Geschenk mit Namen Fallobst getrost verwenden? Die Antwort heißt wie so oft: Es kommt darauf an.

07.09.2023, 10:00 Uhr

Regelmäßig laden Aule und Stadtwald-Kids zum Äpfelpflücken and er Streuobstwiese im Stadtwald ein. Foto: Köhlen, Stephan (teph)/Köhlen; Stephan (teph)

Mettmann (von) In vielen Gärten liegen schon die ersten heruntergefallenen Früchte unter den Bäumen. Mit etwas Glück gibt es Fallobst bei den bekannten Nachbarschaftsportalen zu verschenken oder man findet eine frei zugängliche Streuobstwiese wie etwa der von den Stadtwald-Kids mit Aule gepflegten im Stadtwald. Die Fundstücke sehen vielleicht nicht immer aus wie gemalt, schmecken aber köstlich. Extra-Tipp für Sparfüchse: Wer Fallobstäpfel oder -birnen richtig verwertet, kann durch selbst gemachtes Obstmus oder Saft Geld sparen und vermeidet Lebensmittelverschwendung. Denn bei Exemplaren, die lediglich unschöne Druckstellen aufweisen, kann man getrost zugreifen. Bei Fallobst mit Faulstellen allerdings heißt es „Finger weg!“ Das sollte nicht verputzt, sondern im Bio-Müll oder auf dem Kompost entsorgt werden, denn Braunfäulen sind giftig. Sie können erhebliche Mengen Patulin enthalten, ein Schimmelpilzgift, das zu Erbrechen, Verdauungsbeschwerden und in extremen Fällen sogar zu Organblutungen führen kann. Das Gift ist hitzebeständig und wird beim Kochen und Backen nicht vollständig zerstört. Äpfel mit kleinen Schadstellen oder Spuren von Insektenfraß – ein Minizeichen biologischer Dynamik – können dagegen noch bedenkenlos verwertet werden. Dafür einfach die Schäden großzügig mit mindestens zwei Zentimetern Abstand herausschneiden. Birnen sollten schon bei kleinen Faulstellen entsorgt werden, da sich das Schimmelpilzgift hier schnell ausbreiten kann. Fallobst lässt sich nicht lagern, es sollte also rasch verarbeitet werden. Ob zu naturtrübem Saft gepresst, im Ofen als Crumble zubereitet oder als Zutat in aromatischen Kuchen, Tartes oder Strudeln, eingekocht als Obstmus, Kompott oder pikantes Chutney – leckere Rezepte gibt es zuhauf. Der kreativen Verwertung der kleinen Vitaminbomben sind also (fast) keine Grenzen gesetzt.

(von)