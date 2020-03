Bauarbeiten in Mettmann : Oberstraße für Verkehr gesperrt

Bauarbeiten in Mettmann

Am Wochenende wird hier ein Kran aufgebaut. Foto: Stadt Mettmann

Mettmann Am Wochenende wird an der Oberstraße ein Kran aufgebaut.

(arue) Am kommenden Wochenende, 4. und 5. April, wird die Oberstraße für den Verkehr gesperrt, weil für die Neubebauung des Eckgrundstücks ein Kran aufgebaut wird. Das teilt jetzt die Stadtverwaltung mit. Anwohner können den Marktplatz und die Mittelstraße in dieser Zeit über die Beckershoffstraße erreichen. Die Einbahnstraßenregelung wird in dieser Zeit aufgehoben. Im weiteren Umkreis der Baustelle – auch auf der Beckershoffstraße – sind zudem weitere Halteverbote notwendig, damit die Fahrzeuge, auf denen die Teile für den Kran angeliefert werden, ungehindert die Straßen passieren können. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis.