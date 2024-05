Hiobsbotschaft für knapp 200 Beschäftigte NTN will offenbar Standort in Mettmann schließen

Hiobsbotschaft für knapp 200 Beschäftigte: Der japanische Hersteller NTN plant, seine Kugellagerfabrik in Mettmann zu schließen. Damit verliert die Stadt einen ihrer größten Gewerbesteuerzahler. Seit 52 Jahren werden im Osten Mettmanns in drei Werken Präzisionsteile hergestellt. Der Mettmanner Standort war die erste Produktionsstätte des japanischen Konzerns NTN in Europa. Das wird nun bald Geschichte sein.