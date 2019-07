Post ins Mettmanner Rathaus : NRW-Minister: L239 bleibt vorerst ohne Radweg

Mettmann Der Lückenschluss muss warten: Die Planung für einen Radweg ist zu aufwendig, teilt der NRW-Verkehrsminister mit. Er soll aber jetzt in ein Sonderprogramm aufgenommen werden.

(arue) In einem Schreiben an Bürgermeister Thomas Dinkelmann teilt NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst jetzt mit, dass das Land im Zuge des Ausbaus der L239 derzeit keinen Radweg plant. Dinkelmann hatte sich im Zuge der Planungen für einen Ausbau mit Radweg eingesetzt, wie er an der L239 auf Mettmanner und Düsseldorfer Stadtgebiet bereits besteht. Wie die Stadt nun in einer Presseerklärung mitteilt, habe der Bürgermeister im März dieses Jahres Verkehrsminister Hendrik Wüst angeschrieben und „einen zukunftsweisenden Ausbau“ der L 239 mit Radweg gefordert.