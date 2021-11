Einkaufsbummel in Mettmann : Neue Geschäfte in der City Dank NRW-Förderung

Mettmann Leere Innenstädte und ein zunehmendes Aussterben des Einzelhandels sind nicht nur in Mettmann ein Problem, dem die Städte aktiv begegnen müssen. Wirtschaftsförderer Stephan Reichstein berichtet über aktuelle Maßnahmen und erste Erfolge.

Wie das Prinzip funktioniert, lässt sich exemplarisch an der Adresse Freiheitstraße 22 erklären. Dort eröffnete Ingrid Netzsch Mitte Oktober ein nach ihr benanntes Geschäft mit Accessoires für Frauen. Gefördert durch das Sofortprogramm für Innenstädte vom Land NRW, zahlt sie nur 80 Prozent der Kaltmiete. Mit der Vermietung des Ladenlokals wurde außerdem eine „Zahnlücke“ – so Wirtschaftsförderer Stephan Reichstein – an prominenter Stelle in der Fußgängerzone geschlossen.