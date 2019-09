Mettmann : Notfallseelsorger halfen schon 189 Mal

Mettmann Zu seinem einjährigen Bestehen organisiert der ökumenische Verband für Samstag in Mettmann einen Infotag.

Es ist der denkbar schlimmste Augenblick im Leben eines Menschen: Plötzlich steht die Polizei vor der Tür und übermittelt die Todesnachricht eines nahen Angehörigen: ein Verkehrsunfall, ein Selbstmord, ein Verbrechen. In einem solchen Moment, wenn der Betroffene ins Bodenlose zu fallen glaubt, gibt es nur eine einzige kleine Stütze: nicht allein gelassen zu werden. Diese „Erste Hilfe an der Seele“ leisten Notfallseelsorger. Im Kreis Mettmann sind es rund 50. 50 Menschen, die sich ehrenamtlich dazu entschieden haben, in solchen Situationen einfach da zu sein. Die Notfallseelsorge feiert jetzt ihr einjähriges Bestehen. Mit einem Pressegespräch wiesen die Verantwortlichen jetzt auf ihren Aktionstag hin, der für Samstag geplant ist.