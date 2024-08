Schutz fürs Stadtarchiv Mettmann LVR sponsort Notfall-Set zur Sicherung von Schätzen

Im Bauch des Rathauses ruht das Stadtarchiv. 900 laufende Meter Schriftgut gehören zu dieser Schatzkammer, „eine stattliche Größe“, wie Stadtarchivar Marinko Betker erklärt. 5000 Fotos und 1500 Bücher – darunter natürlich Geburts-, Sterbe- und vor allem offizielle Gästebücher – gehören zum Bestand. Nicht auszudenken, liefe nach einem Starkregen, wegen undichter Leitungen oder unfachmännisch ausgeführten Reparaturmaßnahmen Wasser ins Mettmanner Stadtarchiv. Tinten und Stempelfarben laufen aus, es bilden sich an den von Stadtarchivar Marinko Betker so akribisch behüteten Schätzen Wasser- und Schmutzränder, es wäre in seiner Substanz gefährdet. Bereits seit 2018 ist Mettmann Mitglied in einem Notfallverbund der Archive im Kreis. Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat der Stadt jetzt die Anschaffung eines eigenen Notfallsets ermöglicht. 50 Prozent der Kosten für das Equipment (3500 Euro) wurden vom LVR gefördert. Bislang haben neben Mettmann nur noch der Kreis und Ratingen ein solches Notfallset.