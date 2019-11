Mettmann : Nordstraße gesperrt – die Busse fahren eine Umleitung

Die Sperrung der Nordstraße bedeutet Umleitungen für gleich fünf Buslinien. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Für etwa zwei Wochen muss ab Dienstag die Straße in Mettmann zwischen Feierabendweg und der Straße Am Krumbach gesperrt werden.

Wegen Bauarbeiten wird die Nordstraße zwischen dem Feierabendweg und der Straße Am Krumbach gesperrt – ab Dienstag, 5. November, 7.30 Uhr, für etwa zwei Wochen. Davon betroffen sind die Buslinien O10, O12, 748, 749 und DL6, informiert die Rheinbahn. Alle Änderungen im Detail:

Die Busse der Linie O10 fahren in Richtung Kantstraße ab der Haltestelle „Nordstraße“ und in Richtung Mettmann-Stadtwald ab der Haltestelle „Metzkausener Straße“ eine Umleitung. Folgende Haltestellen werden verlegt oder entfallen: Die Haltestelle „Siedlung Kaldenberg“ wird an die Haltestelle „Dresdner Straße“ der Linie O12 verlegt.

Die Haltestellen „Florastraße“, „Dahlienweg“ und „Fliederweg“ entfallen, bitte stattdessen die verlegte Haltestelle „Siedlung Kaldenberg“ oder die Haltestelle „Metzkausener Straße“ nutzen.

Linie O12 Die Busse fahren in Richtung Ratinger Straße ab der Haltestelle „Karpendeller Weg“ eine Umleitung. Folgende Haltestellen werden verlegt oder entfallen: Die Haltestelle „Posener Straße“ wird an die Haltestelle „Stübbenhaus“ der Linie O11 in Richtung Hasselbeckstraße verlegt. Die Haltestellen „Danziger Straße“, „Dresdner Straße“ und „Siedlung Kaldenberg“ entfallen. Die Rheinbahn bittet, stattdessen die verlegten Haltestellen „Posener Straße“ oder „Florastraße“ nutzen. Die Haltestelle „Florastraße“ wird an die Haltestelle „Florastraße“ der Linie O10 in Richtung Mettmann-Stadtwald verlegt.

In Richtung Mettmann-Neanderthal fahren die Busse ab der Haltestelle „Florastraße“ eine Umleitung. Die Haltestellen „Siedlung Kaldenberg“, „Dresdner Straße“, „Danziger Straße“ und „Posener Straße“ entfallen, bitte stattdessen die Haltestelle „Florastraße“ oder „Karpendeller Weg“ nutzen.

Linien 748, 749 und DL6 Die Busse fahren in Richtung Am Hügel ab der Haltestelle „Nordstraße“ und in Richtung Jubiläumsplatz ab der Haltestelle „Florastraße“ eine Umleitung. Folgende Haltestellen werden verlegt oder entfallen: Die Haltestelle „Siedlung Kaldenberg“ wird an die Haltestelle „Dresdner Straße“ der Linie O12 verlegt.

Zudem wird die Haltestelle „Florastraße“ in Richtung Am Hügel an die Haltestelle „Am Hügel“ der Linie O10 in Richtung Mettmann-Stadtwald verlegt.