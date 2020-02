Politik in Mettmann : Lessing (Grüne) will Bürgermeister werden

Mettmann Der Ortsverband der Mettmanner Grünen hat auf seiner Mitgliederversammlung einstimmig Nils Lessing zum Bürgermeisterkandidaten für die Kreis­stadt gewählt: Dass CDU und SPD eine Kandidatin ohne jegliche politische Erfahrung und ohne inhaltliches Profil aufgestellt hätten, ist für den grünen Ortsverband nicht nachzuvollziehen.

„Mit Nils Lessing präsentieren wir einen Kandidaten, der über jahrelange Erfahrung in der Kommunalpolitik verfügt unter anderem als Ratsmitglied, Fraktionssprecher, Ausschussvorsitzender und Kreistagsangehöriger. Er ist bestens in der Mettmanner Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft vernetzt und genießt über die Parteigrenzen hinaus hohes Ansehen“, erklärte am Donnerstag Christoph Hütten, Sprecher der Grünen in Mettmann.