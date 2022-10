Bestsellerautor aus Mettmann : Niklas Kolorz schreibt Bestseller

Niklas Kolorz hat einen Bestseller verfasst. Er erklärt darin faszinierende Phänomene in einer Sprache, die man versteht. Foto: Lenny Rothenberg

Mettmann/Berlin Den Grimme Online-Award hat der Mettmanner im vergangenen Jahr gleich in zwei Kategorien bekommen. Jetzt startet der 28-Jährige als Autor durch.

Niklas Kolorz schafft, wovon andere nur träumen können: er hat sein erstes Buch verfasst – und stürmt damit die Bestseller-Liste. Sein Erstling „(Fast) Alles einfach erklärt“ stürmt quasi direkt aus der Druckerei auf Platz zwei in der Rubrik Paperback Sachbücher. „Natürlich fühlt sich das richtig gut an“, freut sich der inzwischen 28-jährige Mettmanner mit Lebens- und Wohnsitz Berlin über den Erfolg, den er auch als „surrealen Moment“ beschreibt. „Für das Buch habe ich mich einige Monate im stillen Kämmerlein eingeschlossen und geschrieben“, erinnert er sich. „Das war eine Herausforderung“ für den Wissenschaftsjournalisten, der in seinen Beiträgen sperrige Themen und faszinierende Phänomene aus Astronomie, Chemie und Physik verständlich aufbereitet – in einem Mix aus kenntnisreichem Know-how plus Unterhaltungsfaktor. Bekanntermaßen ist er mit seinen Podcasts und Videos nicht irgendjemand. Im Sommer 2021 räumte er bei den Grimme Online-Awards gleich zwei Preise ab, einen Jury-Preis in der Kategorie „Wissen und Bildung“ und den Publikumspreis.

„In diesem Kontext kamen verschiedene Verlage auf mich zu“, erstaunlicherweise kennt und liebt die Jeunesse das Format Buch – wie etwa der Hashtag BuchTok beweist. „Ich spreche ein Laienpublikum an, dem ich in den einzelnen Kapiteln Bereiche der Wissenschaft erkläre“, dabei geht es thematisch vom Urknall über die alten Griechen, Albert Einsteins Relativitätstheorie und am Ende ein gemeinsamer Flug zum Mars. „Die jungen Leute interessieren sich für vieles, wollen aber auch wissen, woher die Erkenntnisse stammen und wie sich Phänomene beweisen lassen.“ Genau diese Aspekte greift Niklas Kolorz auf – in seiner Sprache. Und das kommt an, als so etwas wie Versuchsballon hat der Journalist jetzt seine ersten beiden Lesungen im Planetarium Berlin gehalten – mit überwältigender Resonanz. „Das Feedback war toll, die Leute wollen mehr“, sagt er über sein Publikum. „Das ist jetzt die Belohnung für die Arbeit.“ Plattformen wie TikTok sind „wichtig und gut, die Lebensdauer eines Beitrags beträgt wenige Stunden, maximal Tage. Das ist bei dem Buch ganz anders. Ich bin mega-happy.“

Also ist für den Frühling eine Lesetour durch die Republik geplant, am 28. April übrigens gastiert er dafür bei den Nachbarn in Düsseldorf im Savoy Theater. Erwartet werden darf nicht reines Vorlesen, „ich geh raus auf die Bühne, um Leute zu erleben, das ist mehr eine Live-Show.“ Likes im Netz seien schön, Applaus aber auch nicht schlecht.

(von)