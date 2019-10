Neue Ausstellung : Mettmanns Kunsthaus dreht am Rad der Zeit

Der Niederländer Simon Woudwijk stellt ab dem 1. November Plastiken, Malerei und Fotografie an der Mühlenstraße aus.

Seit Jahrzehnten beschäftigt sich Simon Woudwijk mit dem Kreis, dem Rad, das er – philosophisch betrachtet – als das Endlose, immer Wiederkehrende von Zeit und Raum definiert. Dieses Symbol prägt seine Werke und kehrt in unterschiedlichen Formen immer wieder: als Rad, als Kreis, gelegentlich auch als Oval zieht sich diese schlichte geometrische Form mit ganz viel philosophischem Inhalt eben auch durch die Menschheitsgeschichte. Man denke an die vielen prähistorischen Steinkreise, die als Kultstätte dienten, an den „Ring of Brodgar“ auf den Orkney-Inseln, viel größer und älter als Stonehenge zum Beispiel.

Zeit und Raum faszinieren den Künstler und so ist es nicht verwunderlich, dass er seine Ausstellung im Kunsthaus auch so benannt hat: Zeitraum. Ob in seinen Plastiken, zunächst aus Holz gearbeitet, danach mit Wachs behandelt und mit einer Art Keramik ummantelt, um dann gebrannt zu werden. Dabei verbrennt der hölzerne Korpus und wird dann mit Bronze ausgegossen. Wichtig ist dem Künstler, dass das Ursprüngliche erhalten bleibt, die Jahresringe der Baumstücke, die Zweige und Knospen, aber eben in veränderter Form. Auch seine überaus feingliedrigen Bronzeplastiken, lange, schlanke Figuren, sind Teil seines Werks, bestechen durch grazile Eleganz und erinnern ein bisschen an die Figuren von Wilhelm Lehmbruck.