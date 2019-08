Eiserne Hochzeit in Mettmann : „Nicht jedes Wort muss auf die Goldwaage“

Mettmann Eine richtig große Feier plant das Paar für Oktober: Dann jährt sich das Datum der kirchlichen Hochzeit zum 65. Mal.

Kennengelernt haben sich Hildegard und Heinrich Friedel mit 18 Jahren in Köln. „Das war im Niehler Ballhaus“, erinnerte sich Heinrich Friedel. „Sie hatte so ein hübsches Kleid an und war ein echtes Schmuckstück.“ Liebe auf den ersten Blick sei es gewesen, sind sich die beiden einig. „Die Liebe ist auch das Geheimnis der langen Ehe“, meinten sie. Zwar habe auch der rheinische Humor geholfen, aber vor allem die zunehmende Toleranz im Alter: „Man muss ja nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Wir sind zwar manchmal verschiedener Meinung, aber Streit haben wir nie. Dafür ist die gemeinsame Zeit zu kurz“, meinte Hildegard Friedel. Noch immer bekomme sie Komplimente von ihrem Mann. „Wenn sie so einen Mann hätten, wären sie auch glücklich und zufrieden“, sagte sie lächelnd. „Wir haben gesunde Kinder und Enkel, was will man mehr?“ Aber auch die Einstellung stimmt: „Die beiden lieben sich und sind immer gut drauf“, bestätigte die Tochter.