Senioren ärgern sich in Mettmann : An der Friedhofskapelle stört die Treppe

Gleich mehrere RP-Leser kritisieren, dass die Zugänge am Friedhof Goethestraße nicht barrierefrei sind.

Wer die Friedhofskapelle an der Goethestraße besuchen möchte, muss gut zu Fuß sein. Eine breite Treppe trennt die Eingangstür von potenziellen Besuchern. „Das ist kein Zustand“, sagt RP-Leser Hans-Bernhard Adams. „Für Rollstuhlfahrer ist es so eigentlich nicht möglich, an Gedenkfeiern in der Kapelle teilzunehmen.“

Negativ aufgefallen war die Treppe dem Mettmanner schon länger. Wie schwierig die Situation aber wirklich ist, sei ihm bei einer Beerdigung aufgefallen, die er kürzlich besuchte. „Bei der Gedenkfeier war eine Dame im Rollstuhl, die wir dann zu dritt die Treppe herunter getragen haben. Das hat so geholpert, dass ich dachte: Wenn jetzt einer von uns stolpert, dann fällt sie alle Stufen herunter.“ Mit einem Leserbrief wandte sich Adams deshalb an unsere Redaktion. „Hat sich schon jemals einer damit auseinandergesetzt, wenn es hier zu einem Unfall kommt? Wen trifft da die Schuld?“, fragt er in dem Schreiben. Auch die Toiletten an der Kapelle seien nicht behindertengerecht, zudem hygienisch in miserablem Zustand. Adams ist nicht der einzige, der diese Zustände bemängelt: Auch Heinz Wiederhut meldete sich bei unserer Redaktion, berichtete von der Dame im Rollstuhl beobachtet.