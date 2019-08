Umbau in Mettmann läuft weiter : Neues Modegeschäft eröffnet in Königshof-Galerie

Mettmann Während der Umbau weiter läuft, stellt Donnerstag das Team von „Mode Cruse“ sich selbst und sein Sortiment den Kunden vor.

Mit 215 Quadratmetern Verkaufsfläche und vier Beschäftigten ist das Geschäft in Mettmann verglichen mit den übrigen Filialen ein mittleres Haus. „Wir sind sehr erfolgreich in den umliegenden Städten vertreten“, erläutert Bernd Cruse, jetzt sei es Zeit, auch an einem solch zentralen Platz in Mettmann präsent zu sein. Mode Cruse hat Standorte auch schon in Wülfrath und Erkrath und bietet nach eigenen Angaben Damenmode zu erschwinglichen Preisen an. Gefeiert werde mit Eröffnungsangeboten und einem Gläschen Sekt. Eine weitere Expansion schließt der Geschäftsführer nicht aus, „wenn es ein vernünftiges Angebot gibt. Wir sind ein konservatives sauerländisches Haus“, sagt Cruse schmunzelnd. Währenddessen gehen die Umbauarbeiten in der Königshof-Galerie weiter. Weithin sichtbar sind sie jetzt auch in den Eingangsbereichen, die nach Angaben von Projektleiter Christof Glatzel einladender gestaltet werden sollen. Darüber hinaus arbeite man an der Erweiterung des so genannten Food-Courts, also des Gastronomie-Bereichs. „Das sind die wesentlichen Themen, die wir momentan haben“, sagt Glatzel.