Musikalische Früherziehung in Mettmann : Mäuse und Strolche lernen Flötentöne in Musikschule

Mettmann Früht übt sich – wer ein Meister werden will: Nach diesem Motto lockt die Musikschule Mettmann bereits die Jüngsten. Sie lernen spielerisch den Umgang mit Rhythmus und einfachen Instrumenten.

Schon für ganz kleine Kinder spielt Musik eine wichtige Rolle. Sie reagieren auf Töne, Melodien und Rhythmen. Darum sollte die musikalische Erziehung so früh wie möglich beginnen. Die Mettmanner Musikschule bietet Kurse bereits für Kinder ab etwa eineinhalb Jahren in Begleitung eines/einer Erwachsenen an. Die neuen Kurse starten im Januar 2022.

In den Kursen können die Kinder in Gemeinschaft mit Gleichaltrigen erste musikalische Erfahrungen machen. Es wird gesungen, auch mal mit Tüchern getanzt, gelacht und mit Orff-Instrumenten in kindgerechter Größe gemeinsam musiziert. Der Kursus „Musikschul-Mäuse“ findet mittwochs von 13.45 Uhr bis 14.30 Uhr statt. Der Kurs für die „Musikschul-Strolche“, ein Angebot für Kinder ab etwa drei Jahren, wird mittwochs von 14.45 Uhr bis 15.30 Uhr angeboten. An diesem Kursus nehmen die Kleinen ohne Begleitperson teil.