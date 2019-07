Eigentümer stellen ihr Konzept vor : Steinbruch wird zur ökologischen Attraktion

Mettmann Beim Wirtschaftsfrühstück werden Pläne vorgestellt.

Es sollen auf einer Fläche von 1,3 Hektar Parkplätze für Museumsbesucher (auch Reisemobile) gebaut werden. Ferner sind eine Jugendherberge mit Freifläche, ein Informationszentrum, ein Waldkindergarten geplant. Eigentümer Willi Schaefer denkt ferner an ein Haus der Sinne, mit Veranstaltungshalle, an eine Ökologische Bildungsstätte mit Gastronomie, Konferenzräumen und Übernachtung sowie einen Spa-Bereich. Ein Vogelschutzgebiet mit zwei Beobachtungstürmen über Wanderwege zum Sedimentationsbecken und dem Wanderwegenetz zum Neandertal sind ebenfalls vorgesehen. Ein Aussichtspunkt auf der Hochhalde (172 m üNN) mit Wanderwegen und Dino-Rutsche von der Halde Richtung Steinbruch soll eine zusätzliche Attraktion sein. Neu hinzugefügt sind Planungen zur klimaneutralen Versorgung, dafür ist auf Erkrather Gebiet eventuell eine 4,5 ha große Solaranlage vorgesehen. Heizung und Wasser erfolgen durch Hydrothermie (Wasser aus den Steinbruch). Der Verkehr, so Schaefer nutzt in erster Linie die Zufahrt über den Erkrather Weg und entlastet verkehrstechnisch das Tal. Der Regiobahnhof Neanderthal ist ohne Auto zu Fuß nur wenige Minuten entfernt.