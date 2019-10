Stadt Mettmann hilft Familien : Neues Angebot: Pädagogen stärken Scheidungskinder

Mettmann Mädchen und Jungen zwischen acht und zehn Jahren können sich in einer Gruppe über Erfahrungen und Gefühle austauschen.

(arue) Am Dienstag, 12. November, startet die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche der Kreisstadt Mettmann in Kooperation mit dem Verein SHED ein Gruppenangebot für Kinder aus Mettmann, die von Trennung und Scheidung betroffen sind. Die Gruppe richtet sich an bis zu acht Mädchen und Jungen im Alter zwischen acht und zehn Jahren aus unterschiedlichen Phasen des Trennungs- bzw. Scheidungsprozesses.

Die Kinder treffen sich an zwölf Terminen mittwochs von 15.30 bis 17 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Am Königshof 17-19. Begleitend können die Eltern an diesem Angebot in vier Elternabenden teilnehmen. Die genauen Termine – sowohl für die Kindergruppe als auch für die Elternabende – werden im persönlichen Gespräch bekanntgegeben.