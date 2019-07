Nach langen Vorplanungen : Stadt eröffnet den Spielplatz am Steinbruch

Stadt eröffnet den Spielplatz am Steinbruch

Mettmann Das Areal an der Haydnstraße soll nach und nach zu einem Treffpunkt für alle Generationen ausgebaut werden.

Bei einem Stadtteilnachmittag wurde der Spielplatz „Am Steinbruch“ in Mettmann-Süd wiedereröffnet. Mit 13.600 Quadratmetern ist er einer der größten Spielplätze im Stadtgebiet und soll in den nächsten Jahren weiter ausgebaut werden.

Dezernatsleiter Marko Sucic erläuterte noch einmal die Historie des Umbaus, die im Jahr 2014 mit der politischen Beschlussfassung begann. „Zusammen mit den Spielplatzpaten haben wir dann eine Befragung in der Bevölkerung und insbesondere bei den Kindern des Stadtteils vorgenommen“, blickt Sucic zurück. Rund 260 Fragebögen wurden ausgefüllt. „Darunter waren auch viele Zeichnungen mit denen uns die Kinder ihre Wunschspielgeräte und Vorstellungen von ihrem neuen Spielplatz gezeigt haben“.

Großen Anteil an der Planung und Umsetzung hatte die Stadtteilkonferenz Süd, in der sich unterschiedliche Akteure aus Mettmann-Süd engagieren, darunter die Caritas, Kindertageseinrichtungen, die Grundschule am Neandertal, die Stadtverwaltung und der Seniorenrat.