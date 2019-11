Mettmann : Neuer Oberarzt ist Schilddrüsenexperte

Mettmann Eduard Szucsik war schon in Essen, Hannover und Wien erfolgreich. Jetzt arbeitet er in Mettmann.

Aufgewachsen in einer deutsch-rumänischen Familie, absolvierte der neue Oberarzt das Studium der Humanmedizin in seiner Heimatstadt Temeswar und begann dort eine HNO-Facharztausbildung. 2003 wechselte der heute 42-Jährige in die Kliniken Essen-Mitte, um dort seine Facharztausbildung im Bereich Chirurgie zu absolvieren. Es folgten Stationen als Oberarzt in Hannover und Wien. In Mettmann verantwortet Szucsik die Endokrine Chirurgie. Das bedeutet die Durchführung operativer Eingriffe an hormonproduzierenden Organen. „Ich freue mich sehr, einen überaus erfahrenen Operateur an Bord zu haben“, sagte Chefarzt Knaust, der seinen neuen Kollegen bei gemeinsamem Zeiten in der Essener Klinik kennen und schätzen gelernt hat.