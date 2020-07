Evangelische Kirche Mettmann : Neuer Kantor steckt voller Ideen

Mettmann Auf die so beliebte Roselies Evang folgt in der Evangelischen Kirchengemeinde der 26-Jährige Adrian Büttemeier.äöjöjöafjdfsadfsdaf

Der 1994 in Gütersloh geborene Adrian Büttemeier war begeistert, als er die Ausschreibung der Stelle entdeckte. „Dass aus der Krise heraus eine so große Stelle frei wurde“, das habe ihn überrascht und begeistert, erzählt er. Studiert hat Adrian Büttemeier an der Hochschule für Musik in Detmold, wo er erst den Bachelor of Music und dann den Master of Music in „Evangelischer Kirchenmusik“ abschloss.