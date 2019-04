Mettmann : Gemeinde hat einen neuen Jugenddiakon

Hugo Gomez kommt aus Süddeutschland. Er lebt bereits in Mettmann, seine Familie kommt bald nach. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hugo Gomes lebte mit seiner Frau und seinen drei Kindern glücklich in Süddeutschland, arbeitete als kaufmännischer Angestellter und half ehrenamtlich in der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) bei der Kinder- und Jugendarbeit mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sandra Grünwald

„Im Jahr 2000 bin ich dort in die Kinderarbeit eingestiegen“, erzählt der 38-Jährige. „Mit der Zeit habe ich immer mehr Verantwortung übernommen, und in den letzten fünf Jahren reifte der Wunsch in mir, mich theologisch weiterzubilden, um den Kindern noch fundierter über den Glauben erzählen zu können.“

So begann er eine dreijährige nebenberufliche Ausbildung, die er 2017 abgeschlossen hat. Während seiner Ausbildung wurde dann auch der Wunsch immer stärker, in den Gemeindedienst zu wechseln. „Anfang 2018 haben wir dann in einer Zeitschrift der FeG die Stellenausschreibung als Kinder- und Jugenddiakon der Christlich Freikirchlichen Gemeinde in Mettmann entdeckt“, erinnert sich Hugo Gomes zurück. „Meine Frau sagte zu mir, das ist doch genau das, was du machen willst.“

Eine ganze Weile lag die Stellenausschreibung auf dem Gomes’schen Esszimmertisch und die Familie beriet, was nun geschehen sollte. Bis Hugos Frau ihm sagte, er solle einfach mal in Mettmann anrufen. Das tat er, sprach lange mit Frank Bleckmann, einem Mitglied der Gemeindeleitung, und schickte daraufhin seine Bewerbung. Er wurde zum Gespräch eingeladen. „Wir haben uns stundenlang unterhalten“, erzählt er. Auch die Familie durfte die Gemeinde im Vorfeld kennenlernen. „Den letzten Anstoß gab dann das Zeltlager im August“, verrät Gomes. Da nutzte er die Gelegenheit, mitzuarbeiten, die Mitarbeiter und Kinder kennenzulernen. „Wir haben zehn Tage sehr intensiv zusammengelebt“, erzählt Frank Bleckmann. Danach war der Entscheidungsprozess abgeschlossen.

Hugo Gomes trat seine neue Stelle als Jugenddiakon im November an. „Meine Familie ist noch in Süddeutschland“, erzählt er. Doch inzwischen hat die Familie bereits ein Haus in Mettmann kaufen können, und so werden Frau und Kinder in den nächsten Wochen ebenfalls in Mettmann eine neue Heimat finden.

Die neue Aufgabe macht Hugo Gomes viel Freude. „Ich bin verantwortlich für die Kinder- und Jugendarbeit von den ganz Kleinen bis zu den jungen Erwachsenen“, berichtet er. Es gibt verschiedene Gruppen, am Sonntag den Kindergottesdienst, unter der Woche für die Teenager und jungen Erwachsenen sowie die Jungschar. „Wir veranstalten Zeltlager und Jugendgottesdienste überkonfessionell mit anderen Gemeinden, Legowochen“, zählt der Jugenddiakon auf. Er ist mit der Planung, Organisation bis hin zur Betreuung befasst.