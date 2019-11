Mettmann : Jugendliche zeigen, was in Mettmann abgeht

Jugendliche zeigen, was in Mettmann abgeht

Jugendkultur im Skatepark: Draußen aktiv zu sein gefällt den Skatern und BMXern am besten an ihrem Hobby. Foto: Oliver Haase/Olvier Haase

Mettmann Die Stadt präsentiert auf ihrer Homepage einen neuen Imagefilm über die Freizeitaktivitäten Heranwachsender.

(des) Dass Mettmann seinen Jugendlichen eine Menge zu bieten hat, zeigen Oliver Haase, Regisseur und Kameramann, und Axel Meven von der städtischen Jugendförderung in ihrem neuen Image-Film, den es nun auf der städtischen Homepage zu sehen gibt.

Ein Jahr lang begleitete Haase Jugendliche aus Mettmann, die ihre Freizeit auf verschiedene Art und Weise gestalten. Bunt durchmischt geht es ins Tanzstudio, die Hip-Hop-Szene, die Freiwillige Feuerwehr, den Skateplatz, in den Kindergarten, den Jugendrat und den Sportverein. „Ich wollte die Jugendlichen aber nicht nur darstellen, sondern andere motivieren, sich einer Gruppe anzuschließen und sich der Stadt zugehörig zu fühlen“, berichtet der Kameramann.

Dass das gar nicht so einfach ist, vor allem, wenn man niemanden kennt, ist ihm bewusst. Aus diesem Grund beginnt der Film mit einzelnen Sequenzen, in denen die Jugendlichen erzählen, wie sich sich zu Beginn in der neuen Gruppe gefühlt haben. Unsicher und ängstlich, heißt es da einstimmig. „Vielen trauen sich nicht und verpassen die Chance, ihren Platz zu finden. Ich möchte zeigen, dass der Anfang immer schwer ist, aber auch, dass es sich lohnt.“