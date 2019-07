Mettmann : Neuer Hotspot für Mettmanns Hundehalter

Oliver Fredrich und Astrid Fredrich-Winzen (stehend im Hintergrund) zeigen sich mit einer Welpengruppe vor dem neuen Domizil in der Mettmanner Innenstadt. Foto: Blazy, Achim (abz)

Erkrath Astrid und Oliver Fredrich sind mit ihrem Ausbildungszentrum „Projekthunde“ bekannt. Nun haben sie einen Shop an der Mühlenstraße eröffnet.

Die kleine Frieda ist total aufgeregt. Es ist Samstag, und das bedeutet Junghundestunde für die fünf Monate alte Labradorhündin. Gemeinsam mit Besitzer Christian Decker trifft sie sich jedoch ausnahmsweise mit den anderen Teilnehmern nicht auf dem Hundeplatz, sondern vor dem neu eröffneten kleinen Hundelädchen der Hundetrainer Astrid und Oliver Fredrich an der Mühlenstraße. Auch Beaglekind Koda und Schäferhundmischling Diego (fünf Monate) hecheln voller Vorfreude, begrüßen sich schwanzwedelnd und springen aneinander hoch. „Also von außen sieht der Laden schon mal wunderschön aus“; schwärmt Kodas Besitzer Stefan Rüweller, der gemeinsam mit seiner Frau Woche für Woche zum Hundetraining extra aus Oberhausen nach Mettmann kommt. „Gleich nach der Stunde werden wir uns nochmal genauer umschauen, wir brauchen noch eine neue Liegedecke.“

Das kleine Geschäft in dem niedlichen Fachwerkhäuschen ist in den vergangenen Wochen von Astrid Fredrich und ihrer Familie liebevoll restauriert worden. Die Möbel aus Europaletten geben dem Ladenlokal eine behagliche Atmosphäre, das Sortiment besteht ausschließlich aus hochwertigen und geschmackvollen Artikeln. „Wir haben darauf geachtet, dass wir nur Dinge von Herstellern anbieten, die die großen Tierfachgeschäfte nicht haben. So dass wir nicht in Konkurrenz treten, sondern uns als Ergänzung verstehen“, erklärt Astrid Fredrich, deren Freude über die Ladeneröffnung spürbar ist. „Es war ein Lebenstraum von mir, und als ich hörte, dass das Lokal hier frei wird, da war mir klar: entweder jetzt oder gar nicht.“

Das Ehepaar ist in der Hundeszene nicht nur als einer von zahlreichen Hundeschulanbietern bekannt: ihr Ausbildungszentrum „Projekthunde“ bildet vor allem Hunde aus, die in sozialen Bereichen eingesetzt werden, Therapiehunde, Rettungshunde, Schulhunde. Gerade deshalb unterscheidet sich das Warenangebot von anderen Anbietern der Branche: es gibt Hundespielzeug designt als verschiedene Obstsorten oder Buzzer, auf denen Ja oder Nein steht.

„Das sind Dinge, die etwa im Schulunterricht eingesetzt werden“, erläutert die frisch gebackene Ladenbesitzerin. „Zum Beispiel im Matheunterricht, wenn Kinder Kopfrechnen üben, kann der Hund dann den jeweiligen Button drücken. „Oder hier“ – Astrid Fredrich zeigt auf dünne bunte Röhren, die an beiden Enden offen sind – „über diese Röhren können auch Kinder den Hunden Leckerchen als Belohnung geben, selbst wenn sie Angst vor ihnen haben.“

Für den „normalen“ Hundegebrauch gibt es eine große Auswahl an Geschirren, Leinen und Halsbändern. „Wir haben vom Design her komplett andere Ware und die Geschirre etwa sind vom System her auch anders konzipiert mit extrem wenig Gurten, um dem Hund möglichst viel Beinfreiraum zu geben“, informiert die gelernte Einzelhandelskauffrau und pädagogische Fachkraft.

Ein neugieriger Kunde interessiert sich vor allem für die speziellen Hundedecken in unterschiedlichstem Design von bunt bis dezent in beige oder grau, mit und ohne Design: „Stimmt es, dass die mehr oder weniger wasserabweisend sind?“ möchte der Hundehalter wissen. Astrid Fredrich nickt. „Es ist so, dass ein nasser Hund das Wasser nicht an die Decke abgibt. Das liegt an dem speziellen Material. Viele Tierkliniker betten ihre frisch operierten Patienten darauf, weil sie extrem hygienisch und gut zu reinigen sind.“

In einem kleinen Nebenraum werden demnächst auch Informationsabende oder theoretische Teile der Hundeausbildung stattfinden. Vor dem kleinen Fachwerkhäuschen stehen ein kleiner Tisch, ein paar Stühle, sowie ein Napf mit Wasser bereit. Sie laden zu einem Stopp und vielleicht einem Pläuschchen ein.