Mettmann : Neue Telefonnummer für Corona-Verdachtsfälle

Am Corona-Diagnosezentrum auf dem Gelände des EVK Mettmann werden nur dann Rachenabstriche vom Team um Dr. Clemens Stock, hier mit Hygienefachkraft Boris Ulitzka, vorgenommen, wenn zuvor ein entsprechender Termin vergeben wurde. Dazu muss Kontakt über die Servicehotline des Kreisgesundheitsamtes unter 02104-993535 aufgenommen werden. Foto: teph/Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Seit Donnerstag gibt es eine Diagnosezentrum am EVK Mettmann. Menschen mit Verdacht auf eine Coronavirus-Erkrankung werden hier nach Terminvergabe Rachenabstriche entnommen. Parallel dazu wurde die EVK-Corona-Hotline durch die Hotline des Kreisgesundheitsamtes ersetzt.

Menschen, die meinen, sich mit Covid-19 infiziert zu haben, kommen bitte nie in die Notaufnahme, sondern klären alle Schritte zuvor unter 02104-993535 ab.

Die aktuelle Lage im Kreis Mettmann stellt sich wie folgt dar: Der erste am Mittwoch gemeldete Verdachtsfall in Ratingen hat sich nicht bestätigt und es sind keine weiteren Erkrankten zu vermelden. Es bleibt bei den zwei Erkrankten in Erkrath.