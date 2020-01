„Sprechende Stadt“ : Stelen erzählen Mettmanns Geschichte

Info

Wie Die Kosten für die Realisierung betrugen 30.000 Euro, die je zur Hälfte vom Heimatverein „Aule Mettmanner“ und mit Mitteln aus dem Verfügungsfond der Städtebauförderung des Landes NRW finanziert wurden. Als zweiter Schritt im Projekt sind Info-Tafeln geplant, die an Häusern an besonderen Orten im Stadtgebiet angebracht werden sollen. Weitere Infos unter www.sprechende-stadt.info.

Wo Die sechs Stelen finden sich am Jubiläumsplatz, dem Stadtgeschichtshaus und den vier historischen Zugängen zur Innenstadt: gegenüber des Weltspiegel-Kinos, am Königshof-Platz sowie am Laubacher und Elberfelder Tor.