Stadt Mettmann rüstet um : Neue Sicherheitssperren für das Heimatfest

Mettmann Mit Wasser gefüllte Quader sollen wie schon beim Weinfest die Zufahrtstraßen abriegeln.

(arue) Die Stadt Mettmann arbeitet mit neuen Sicherheitssperren. Sie wurden erstmals beim Weinfest eingesetzt und nun auch beim Heimatfest. Dabei handelt es sich um große Quader mit reißfestem, textilartigem Gewebe aus Kunststoff, die mit Wasser gefüllt sind. „Sie sollen beim Aufprall eines Lkw den Stoß aufnehmen und ihn besser abbremsen als Betonsperren“, erläutert Christian Barra, Sprecher der Stadt Mettmann, auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Dekra hatte Ende vergangenen Jahres Betonpoller unter realistischen Bedingungen getestet. Dabei zeigte sich, dass die so genannten „Nizzasteine“ – benannt nach dem ersten Anschlag mit einem Lkw in Nizza im Juli 2016 – im Notfall so gut wie keine Wirkung hätten. Der Lkw konnte ungebremst weiterfahren, teilweise wurden sogar die Poller selbst zu gefährlichen Geschossen.

Am Programm des Heimatfestes hat sich indes nichts mehr geändert: Bürgermeister Thomas Dinkelmann eröffnet das Fest am Freitag, 30. August, um 19.30 Uhr. Zuvor wird ab 18 Uhr das Mettmanner Stadtorchester sein Publikum in Stimmung bringen. Nach der Eröffnung spielen die „Union Rebels“ Country-Rock bis 24 Uhr. Das Heimatfest endet an diesem Tag um 1 Uhr.