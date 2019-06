Mettmann : Neue Leiterin legt Wert auf gute Kontakte

Mit viel Leidenschaft ist Sabine Konrad neue Leiterin des Awo-Treffs in der Mettmanner Innenstadt. Foto: Blazy, Achim (abz)

Mettmann Sabine Konrad ist verantwortlich für den Awo-Treff in der Mettmanner Innenstadt. Sie will Anwohnern ein offenes Haus und gute Nachbarschaft bieten.

Seit dem 1. Juni leitet Sabine Konrad den Awo-Treff gegenüber der Stadthalle. Es war der Vorsitzende des Ortsvereins der Arbeiterwohlfahrt (Awo), Hans Duncker, der die energiegeladene Frau für diese Aufgabe gewinnen konnte. „Ich arbeite ja auch als Koordinator in der Jugendhilfe und kannte Frau Konrad. Für die Leitung des Awo-Treffs wollte ich jemanden, von dem ich überzeugt bin, und so bin ich auf Frau Konrad gekommen.“

Sabine Konrad freute sich über das Angebot, besprach zuerst alles mit ihrer Familie und kam zum „Probearbeiten“. „Als ich hier war, war ich sofort begeistert“, erzählt die 52-Jährige. Die Atmosphäre findet sie sehr angenehm. „Alle sind fröhlich.“ Es ist das familiäre Miteinander und die Ungezwungenheit, mit der frei heraus gesprochen wird, die der im Ruhrgebiet aufgewachsenen Sabine Konrad besonders zusagen.

Info Geboten wird ein vielfältiges Programm Ort Der Awo-Treff ist in der Gottfried-Wetzel-Straße. Kontakt unter Telefon 02104 70753. Öffnungszeiten Montag, Dienstag und Donnerstag 9 bis 16.30 Uhr, Mittwoch 9 bis 14.30 und Freitag 9 bis 13.30 Uhr. Veranstaltungen Geboten wird vom PC-Café über frische Mittagsmahlzeiten, Aquarell-Malkursen und Kochkursen für Männer ein umfangreiches Programm.

Studiert hat sie in Essen. „Germanistik, Geschichte und Kommunikationswissenschaften“, zählt sie auf. Nach einigen Monaten „allein im stillen Kämmerlein mit Studien befasst zu sein“, merkte sie, dass das nichts für sie war. „Über die Zeitung kam ich zum Rundfunk“, erinnert sie sich zurück. Dort arbeitete sie zwölf Jahre lang, war für einige Zeit sogar in London als Auslandskorrespondentin tätig und kam über die Aktion „Lichtblicke“ erstmals in Kontakt mit Sozialverbänden und sozialen Einrichtungen.

„Dann habe ich pausiert.“ In der Familie gab es Krankheitsfälle, die Sabine Konrad mit der Pflege vertraut gemacht haben. Und nicht nur das: In ihr wuchs der Wunsch, beruflich etwas im sozialen Bereich zu machen. So startete sie zunächst als Integrationsbegleiterin an einer Schule. „Das habe ich einige Jahre gemacht. Dann habe ich einen Artikel in der Rheinischen Post gelesen.“ Hier hatte ein Awo-Mitarbeiter ein Interview über seine Arbeit gegeben. „Das hat mich sehr angesprochen und ich habe Kontakt mit ihm aufgenommen.“

Vor allem die Aussage, die Awo helfe, soweit es gehe, aber begleite auch zur Selbsthilfe, fand sie überzeugend. „Das ist auch ein Stück weit unser Motto“, erklärt Hans Duncker, „Hilfe zur Selbsthilfe.“ Sabine Konrad wechselte zur Awo und hat nun im Awo-Treff eine erfüllende Aufgabe gefunden, bei der sie nicht nur ihre eigenen Erfahrungen nutzen kann, sondern auch gerne neue Ideen einbringt.

„Wir machen hier Quartiersarbeit“, sagt sie und ist überzeugt: „Zettel in den Briefkasten zu werfen, nutzt nichts.“ Sie möchte die Menschen persönlich erreichen. „Deshalb werden wir hier im Quartier von Haus zu Haus gehen und persönlich mit den Menschen sprechen.“

So möchte die neue Leiterin den Awo-Treff der Nachbarschaft ins Bewusstsein rufen und ganz unkompliziert vorstellen. „Der persönliche Kontakt ist wichtig.“ Sie weiß, dass es schwer ist, Menschen aus ihrer Einsamkeit und Isolation herauszuholen. Deshalb sind die niederschwelligen Angebote des Awo-Treffs so konzipiert, dass sich jeder angenommen fühlt. „Wir wollen hier nicht abfertigen, jeder wird aufgenommen, wie er ist.“

Seit 25 Jahren lebt Sabine Konrad in Mettmann, ist verheiratet und hat einen Sohn, der gerne hin und wieder im Awo-Treff mithilft. Überhaupt ist ihr die Familie sehr wichtig. „Ich verbringe ausgesprochen gerne Zeit mit meiner Familie“, betont sie.