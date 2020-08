Kreisverkehrswacht Mettmann : Neue Kurse: Sicher auf dem E-Bike unterwegs

Mettmann Wegen der Corona-Krise waren einige Kurse aufgefallen. Jetzt aber bietet sie die Kreisverkehrswacht wieder an. Zügiges Anmelden ist angeraten, denn die Kurse sind beliebt.

(RP) Die Kreisverkehrswacht Mettmann bietet wieder Kurse „Fit mit Pedelec und E-Bike“ an. Dabei erklären die Moderatoren die Unterschiede zwischen den einzelnen Techniken und Antriebssystemen, zeigen die richtige Einstellung des Pedelecs und machen mit den Teilnehmern praktische Übungen. Diese Kurse sind am 15. August, 19. September und 10. Oktober auf dem Kreishaus-Parkplatz in Mettmann. Sie beginnen in der Regel um 10 Uhr und dauern zirka vier Stunden. Es besteht Helmpflicht, ein eigenes oder ein Leih-Pedelec muss mitgebracht werden.