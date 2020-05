Inbetriebnahme voraussichtlich im Frühjahr 2021 : 29 Millionen Euro für neue Kreisleitstelle

Aktueller Blick auf die Baustelle in unmittelbarer Nähe zur Leitstelle der Kreispolizei Mettmann. Foto: Achim Blazy (abz)/Achim Blazy

Mettmann Das finanziell mächtigste Projekt, das der Kreis bislang in Angriff genommen hat, ist der Bau der Kreisleitstelle. Hier entstehen auch Brandhäuser – in denen in Zukunft Feuerwehren potentielle Einsatz-Szenarien trainieren werden.

In der Sitzung des Kreis-Bauausschusses gab es jetzt über den Stand der laufenden Projekte außer Verzögerungen, einige natürlich Corona-bedingt, auch Erfreuliches zu berichten. Durchweg positiv äußerte sich Eva Hornhardt über den Fortschritt des Neubaus der Kreisleitstelle, der in unmittelbarer Nachbarschaft zur Kreispolizei-Behörde entsteht. Voraussichtlich ist sie im Frühjahr 2021 fertig.

Das mit 29 Millionen Euro größte Projekt, das der Kreis je in Angriff genommen hat, und das ohne die Aufnahme von Krediten realisiert wird, hat sie von ihrer Vorgängerin Ulrike Haase übernommen. Deren „Super-Dezernat“ wurde nach ihrer Pensionierung zwischen Eva Hornhart und Marcus Kowalczyk in das Technische sowie das Sozialdezernat aufgeteilt. Die Diplomingenieurin schwärmte regelrecht von dieser Baustelle, auf der außer besagter Kreisleitstelle auch so genannte Brandhäuser entstehen – in denen Wehren aus den Kreisstädten zukünftig potentielle Einsatz-Szenarien trainieren. „So wunderbar wie sie aussieht, so wunderbar läuft die Baustelle auch.. Man treffe sich spätestens vierzehntägig in einer Steuerungsgruppe, zu der auch Vertreter der Kreispolizei und -Feuerwehr gehören sowie Projektleiter Lazaros Amperidis vom Amt für Hoch- und Tiefbau, Kreis Mettmann.

INFO Kreisleitstelle plus Brandhäuser entstehen Faktencheck Kreisleitstelle Mettmann Baubeginn 2019 Geplante Fertigstellung Frühjahr 2021. Bauvolumen 29 Millionen Euro. Planungsbüro Bahl Architekten BDA, Düsseldorf. Gebäude Sechs-geschossiges Hauptgebäude mit Feuerwehr-Übungszentrum als so genannte Brandhäuser für Wehren der Kreisstädte.

Hier hakte Ausschussmitglied Waldemar Madeia, CDU-Fraktion, ein und bat darum, die Protokolle zu diesen Treffen – wie besprochen – an die Fraktionen zu schicken. „Natürlich passt ein Richtfest nicht in die jetzige Zeit mit den Corona-Einschränkungen. Wir werden aber auf jeden Fall einen Kranz besorgen“, führte die Dezernentin aus, die in einem Interview, das via www.kreis-mettmann.de vorgestellt wird, sich als „der Gummistiefel-Typ“ outet, der das Gespräch mit den Beteiligten auf der Baustelle sucht. Kein Wunder beim beruflichen Werdegang der Diplomingenieurin, die vorher als freiberufliche Architektin und Bausachverständige in Wuppertal tätig war.