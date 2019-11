Mettmann : Neue Galerie Königshof kommt gut an

Mettmann Das umgestaltete Einkaufscenter lässt kaum Wünsche offen. Was jetzt noch fehlt, sind Cafés und Restaurants.

Margarethe Sottor wohnt in der Nähe und ist regelmäßig in der Galerie unterwegs: „Ich genieße es, hier zu sein. Es ist jetzt viel ordentlicher, heller und freundlicher“, sagt sie. Sogar die Toiletten konnten sie überzeugen: „Ich bin sehr pingelig, aber das grenzt hier wirklich an Perfektion.“ Zu bemängeln hat die 61-Jährige nichts, sie ist rundum zufrieden mit der Auswahl an Geschäften. Ihrer Freundin Renate Klaus ist das Angebot nicht ausreichend. „Ich finde, hier könnte man mehr für junge Leute anbieten. Junge Familien haben hier kaum Möglichkeiten, einzukaufen“, bemängelt die Mettmannerin. Trotzdem: Dass sich so viele Menschen in der Galerie aufhalten, gefällt ihr. „In der Innenstadt reihen sich die Billigläden aneinander. Da ist das hier eine schöne Abwechslung“, sagt die 59-Jährige.