Kostenpflichtiger Inhalt: Feuerwehr und Rettungsdienst in Mettmann : Löschversuch von Stadt und Kreis im schwelenden Konflikt

Zu eng und alt – aber eben mitten in der Stadt: Mettmanns momentane Feuerwache an der Laubacher Straße. Hier sollen auch künftig Rettungswagen stationiert werden, um die festgelegten Einsatzzeiten einhalten zu können. Archivfoto: Köhlen Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Der Rettungsdienst in Mettmann soll zwei Standorte bekommen. Dies verkündeten am Freitag Bürgermeisterin Pietschmann und Landrat Hendele. Sie versuchten so, den schwelenden Konflikt um den Rettungsdienst zu ersticken.