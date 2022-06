Engagement in Erkrath : Neue Stiftung hat sich schon bewährt

Engagement in Erkrath

Von links: Cristoph Wintgen von der Kreissparkasse Düsseldorf überreicht einen symbolischen Scheck an Erhard Tönjes, Jörg Jasper, Stephan Adolphy und Christoph Kuhrau von der Bürgerstiftung. Foto: Nicole Marschall

Erkrath Zwei Monate nach ihrer Gründung kann die „Bürgerstiftung Erkrath“ mit Hilfe der Kreissparkasse Düsseldorf bereits über 10.000 Euro ausschütten. Die Stiftung bittet um Hinweise, um zu erfahren, wo Unterstützung besonders nötig ist.

Mit einem beachtlichen Stiftungskapital von rund 1,3 Millionen Euro ist die neu gegründete „Bürgerstiftung Erkrath“ gerade erst im April dieses Jahres an den Start gegangen – und legte in den ersten beiden Monaten gleich den Turbo ein: Mehr als 10.000 Euro konnten bereits an hilfsbedürftige Bürger sowie gemeinnützige Projekte ausgezahlt werden.