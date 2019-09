Existenzgründung in Mettmann : Neue berufliche Perspektive mit Erste Hilfe-Kursen

Mettmann Michaela vom Hoff, ausgebildete Rettungshelferin und hochschulzertifizierte Dozentin im Gesundheitswesen, hat sich jetzt mit ihrem frisch gegründeten Unternehmen „Erste-Hilfe-Kurse NUMM3R SICH3R“ selbstständig gemacht.

Sie bietet Erste-Hilfe-Kurse an, „die Spaß machen und zugleich notwendiges Wissen vermitteln sollen“, erzählt sie. Vom Hoff war zunächst bis 2015 – nach einem ausgefüllten Berufsleben bis 1996 – Hausfrau und Mutter und hat drei Kinder großgezogen. Über die Flüchtlingshilfe hat sie die stellvertretende Leitung einer Flüchtlingsunterkunft in Ratingen übernommen. Als diese Mitte 2016 geschlossen wurde, war sie bis Ende 2018 Ausbilderin in Erste-Hilfe-Kursen. Zwischenzeitlich hat ich den Studiengang „Dozentin im Gesundheitswesen“ an der Steinbeis-Universität Berlin mit Erfolg absolviert.