Klimaresilienz in Wülfrath : Neue Bäume für das Quartier Ellenbeek

Hitze-Hilfe: Anwohner befüllen einen Bewässerungssack mit Wasser an einem Straßenbaum. Foto: dpa/Britta Pedersen

Wülfrath Mit Geld vom Land werden stressresistente Straßenbäume gepflanzt und gleich auch mit Wasserspeichern versehen. Sie können damit trockenem Wetter besser standhalten.

(RP) Die Stadt hatte sich 2021 Jahr um eine Förderung aus dem „Sonderprogramm Klimaresilienzen in Kommunen“ im Rahmen der Coronahilfe beworben – mit Erfolg. Aus der Fördersumme von rund 185.000 Euro werden nun Baumscheiben mit Wasserspeichern versehen und neue Bäume gepflanzt, informiert die Verwaltung. Die Umsetzung läuft seit dem vergangenen Jahr und soll im Juni 2022 enden.

Als Baumscheibe bezeichnet man den Boden um das untere Ende eines Baumstamms. In einer ersten Projektphase waren die Baumscheiben am Flügelskämpchen mit einem Wasserspeicher neu aufgebaut und mit neuen Bäumen bepflanzt worden. Neue Staudenbeete hat die Stadt an der Tiegenhöfer Straße und der Straße Zur Hotzepar angelegt. „Jetzt steht die Projektphase II an“, teilt die Stadt mit: „Die Straßen Flehenberg, Ellenbeek, Maushäuschen und Am Wasserturm sind an der Reihe. Auch hier werden Baumscheiben mit Wasserspeichern versehen und neu bepflanzt.“

Zuvor müssten neun geschädigte Bäume gefällt werden. Außer diesen neun Baumscheiben würden vier weitere mit Wasserspeichern versehen und wiederhergestellt, insgesamt also 13. Die Straßenbäume in Höhe der Häuser Flehenberg 74-80, Ellenbeek 44 und Am Wasserturm 46-48 werden am Donnerstag, 21. April, gefällt. Der städtische Baubetriebshof hat Schilder aufgestellt, die auf die Halteverbote hinweisen. Durch die Bauarbeiten komme es bis Ende Juni immer wieder kurzfristig zu weiteren Störungen im Verkehrsraum. Davon sei auch die Straße Maushäuschen betroffen.

Eine zweite, deutlich höhere Förderung konnte die Stadt übrigens ebenfalls erfolgreich beantragen. Damit werden weitere Maßnahmen zur Steigerung der Klimaresilienz (= Widerstandsfähigkeit gegen die Folgen des Klimawandels) in Wülfrath umgesetzt und unter anderem zahlreiche Baumscheiben mit Wasserspeichern ausgestattet. Das Konzept für geeignete Standorte wurde vom Tiefbauamt entwickelt, der Schwerpunkt der Bepflanzung liegt beim städtischen Baubetriebshof.