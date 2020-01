Einzelhandel in Mettmann : Neue Apotheke rollt „easy“ den Markt auf

Mettmann Die Düsseldorfer „Easy-Apotheke“ expandiert nun auch nach Mettmann. Ihr Konzept ist völlig anders als das der alt eingesessenen Apotheken. Das lässt sie aufhorchen.

Noch sind die Scheiben des künftigen Verkaufsraumes in der Galerie Königshof abgeklebt. Doch im Laufe des ersten Halbjahres 2020 soll hier eine neue „Easy-Apotheke“ entstehen. Das Düsseldorfer Unternehmen betreibt bereits 125 Filialen unter diesem Apothekenkonzept in Deutschland. Das Unternehmen operiert nach dem Lizenz-Prinzip: Die Betreiber der Apotheken sind zwar deren Besitzer, übernehmen jedoch die Marke „Easy-Apotheke“ gleichsam als Franchise-Nehmer und erhalten weitere Unterstützung durch die Zentrale.

Wer Das Düsseldorfer Unternehmen „easyApotheke AG“ existiert seit 2007. In Deutschland werden 125 Apotheken nach dem Systemapotheken-Konzept der Firma betrieben. Im Kreis Mettmann gibt es Easy-Apotheken bereits in Velbert und Heiligenhaus.

Doch was genau unterscheidet Easy-Apotheken von herkömmlichen Apotheken? Wie das Unternehmen mitteilt, wählt es die Standorte seiner Apotheken nach dem Potenzial an Laufkunden aus, und nicht nach dem sonst üblichen Kriterium der Anzahl an Ärzten in der unmittelbaren Umgebung. Dieses Kriterium war auch ausschlaggebend für die Lage in der Galerie Königshof: Dort seien besonders viele frequenzstarke Einzelhändler ansässig. Insbesondere die Nähe zu Läden des täglichen Bedarfs, Drogerie- und Lebensmittelmärkten gab dabei den Ausschlag.