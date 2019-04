Einrichtungen in Mettmann laden ein : Neue Angebote für Eltern mit ihren Babys

Mettmann Babyschwimmen fördert die Beweglichkeit des Kindes. Junge Eltern erhalten in diesen Kursen und im „Café Babyzeit“ eine Anleitung, die sie sich sicherer fühlen lässt im Umgang mit ihrem Baby.

(arue) Gemeinsame Bewegungsangebote für Eltern schon mit ihren Kleinsten sind beliebt und werden von verschiedenen Einrichtungen veranstaltet. So bietet das Ambulante Rehazentrum „Medi Sport“ mit Sitz in Mettmann ab sofort Babyschwimmen an. Angesprochen sind Eltern mit ihren Kindern vom dritten bis zum zwölften Lebensmonat. Der Kursus läuft dienstags von 10 bis 10.30 Uhr, freitags von 10.30 bis 11 Uhr und samstags von 9 bis 9.30 Uhr. Ort ist das Bewegungsbad von Medi-Sport, Auf dem Hüls 20, in Mettmann. Diplomsportlehrerinnen vermitteln unterschiedliche Haltetechniken, Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten im Wasser. Die Gruppen bestehen aus fünf bis sieben Kindern. Weitere Informationen erteilt Monika Strugholz unter Telefon 02104 77040.