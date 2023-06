Wissenschaft im Neandertal

Mit Wissenschaftlern auf Augenhöhe diskutieren, aktiver Teil einer Forschungsgemeinschaft sein, mehr über sich und seine Vergangenheit erfahren, einzigartige Einblicke in Forschungsmethoden erhalten – diese Chance eröffnet jetzt das Neanderthal Museum interessierten Bürgerinnen und Bürgern. Diese können sich als sogenannte „Paleo Experts“ in das Projekt „Neanderthals and Us“, übersetzt: die Neandertaler und wir, einbringen. Gemeinsam mit Wissenschaftlern des Neanderthal Museums sowie der niederländischen Universitäten in Rotterdam und Leiden gehen die Paleo Experts der Frage nach, wie die heutige Neandertalerforschung unser menschliches Selbstverständnis verändert.