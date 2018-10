Neanderthal Museum Mettmann

Mettmann Kunst aus allen Erdteilen präsentiert das Neanderthal Museum im November.

Auch in diesem Jahr veranstaltet das Neanderthal Museum in Mettmann wieder einen vorweihnachtlichen Markt der besonderen Art. Wer auf der Suche nach einem ausgefallenen Weihnachtsgeschenk ist, wird vom 9. bis 11. November auf dem „Markt der Kulturen“ bestimmt fündig. Über 20 Aussteller präsentieren ihr Angebot aus fernen Ländern. Die Organisatorin des Marktes, Martina Zenker vertreibt fair gehandelte Accessoires aus dem südlichen Afrika unter „mama afrika spiritwork“. Auch bei der Auswahl der Aussteller achtet sie auf Waren aus fairer Produktion. In diesem Jahr sind einige neue Händler dabei: Ganesh unterstützt Familienbetriebe in Nepal und vertreibt hochwertiges Geschenkpapier, Klangschalen und Produkte aus Samt & Brokat. Die Keramikerin Frauke Schlegelmilch aus Westfalen stellt ihre besonderen Salzstreuer vor und aus Griechenland werden Olivenöl und Köstlichkeiten von Sonnenland den Markt bereichern.