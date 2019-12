Ab ins Neanderthal Museum in Mettmann : Sich einmal im Leben wie ein Gladiator fühlen

Kreis Mettmann Das Neanderthal Museum bietet in den nächsten Wochen Mitmach-Aktionen für Familien und Winterferienspaß im Neuen Jahr.

So steht am Freitag, 10. Januar , 18.30 Uhr, beispielsweise eine Taschenlampenführung auf dem Programm. Da sehen die ausgestellten Gladiatoren in ihren Rüstungen doch glatt ein wenig gruselig aus (Eintritt: neun Euro, Kinder: sechs Euro).

Die ganze Familie kommt auch am Freitag, 31. Januar, auf ihre Kosten, denn das Neanderthal Museum veranstaltet dann eine „Familien-Nacht“. Mehrere Darsteller schlüpfen in eine Ausrüstung und zeigen, wie in den römischen Arenen gekämpft wurde. Dazu gibt es tolle Mitmachaktionen, knifflige Rätsel – und bei einem kleinen Familien-Wettkampf können die Kids die Erwachsenen mal so richtig in die Zange nehmen. Der Eintritt kostet 12, für Kinder 9,50 Euro.