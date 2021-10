Jubiläumsjahr : Museum zeigt realistischere Neandertaler

Mettmann Das Neanderthal Museum an der Talstraße hat einen Teil der Dauerausstellung nach den neuesten Forschungsergebnissen überarbeiten lassen und fristgerecht zum 25-jährigen Bestehen eröffnen können.

Direktorin Bärbel Auffermann hat den unter der Federführung von Melanie Wunsch und Beate Schneider erneuerten Teil, der mit „Leben und Überleben“ überschrieben ist, jetzt bei einem Rundgang vorgestellt. So ist die Afrikakarte, auf der die Orte der frühen Menschheitsgeschichte dargestellt sind, den neuesten Erkenntnissen angepasst worden. Hauptsächlich in Ost- und Südafrika haben wohl die ersten Menschen gelebt und später von dort aus ihre Verbreitung auf andere Kontinente gestartet.

Auf einem weiteren Podest stellt sich ein zotteliges kleines Etwas zur Schau, ein Mammutbaby, das sicherlich ein Lieblingsobjekt für kleine und große Besucher werden wird. Noch hat es keinen Namen, aber der wird sicherlich bald gefunden werden. Mithilfe des Mammutexperten Dick Mol ist das possierliche Tierchen von der niederländischen Firma Manimalworks hergestellt worden. Ein weiteres Highlight der Erneuerung ist ein Herbarium. In einem riesigen Setzkasten sind viele Pflanzen ausgestellt, die seit Ende der Eiszeit und heute noch existieren, etwa Knöterich, verschieden Kleesorten, Farne, Beifuß und Holunder. Dramatische Klimaschwankungen sind auch der Grund für das Verschwinden des Neandertalers so um 40.000 und um 42.000 wanderten die ersten modernen Menschen nach Europa ein. Zu Erforschung des Klimas sind Eisbohrkerne und Sedimentbohrkerne wertvolle Archive.

Direktorin Bärbel Auffermann berichtet, dass das Museum in den vergangenen 25 Jahren drei „Updates“ erlebt hat. So ist zum Beispiel das alte Museum zur Steinzeitwerkstatt geworden, die sich bei Kindern und ganzen Schulklassen großer Beliebtheit erfreut. Dem Masterplan Neandertal ist die neue Brücke und die Umgestaltung der direkten Umgebung zu verdanken und in Kürze wird auch der Bau des Turmes „Höhlenblick“ an der Fundstelle realisiert. Dennoch soll bei aller Begeisterung für das Umsetzen neuer Forschungserkenntnisse die Nachhaltigkeit nicht auf der Strecke bleiben, heißt es.