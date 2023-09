Neanderthal-Museum Kreis Mettmann Herbstferien in der Steinzeit

Kleine Entdeckerinnen und Abenteurer können einzelne Tage oder gleich die ganze Woche mit viel Spaß und Bewegung im Museum, in der Steinzeitwerkstatt und im Wald verbringen und werden täglich in der Zeit von 9 bis 16 Uhr von einer Pädagogin begleitet. Jeder Tag steht unter einem neuen Motto. So geht es auf eine Reise in die Vergangenheit zu den Neanderthalern, auf Safari ins Eiszeitliche Wildgehege, zu den wilden Honigbienen und auf Spurensuche in einem Kriminalfall. Für die hungrigen Abenteurer gibt es in der Mittagspause ein warmes Essen.