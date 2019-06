Ungewöhnlicher Austausch zwischen Mettmann und Düsseldorf : Neanderthal Museum hat den Aquazoo zu Gast

Mettmann (arue) Passend zur aktuellen Sonderausstellung „Einfach tierisch. Spaß mit Dino, Mammut und Co“ stattet das Neanderthal Museum dem Aquazoo Löbbecke Museum Düsseldorf einen Freundschaftsbesuch ab.

Am Samstag, 6. Juli, wird das Neanderthal Museum von 10 bis 15 Uhr mit einem Stand im Aquazoo zu Gast sein und tierischen Fotospaß verbreiten. Rund um die Sonderausstellung und das kommende Ferienprogramm des Neanderthal Museums gibt es dann im Aquazoo spannende und lustige Mitmachaktionen für Familien. Tierischen Spielspaß bringen im Gegenzug die Kollegen des Aquazoo Löbbeke Museums am Sonntag, 20. Oktober, von 10 bis 15 Uhr ins Neanderthal Museum mit. Tierbegeisterte Familien und Fischfreunde sind eingeladen, an den Aktionen beider Museen teilzunehmen.