Workshop im Neanderthal Museum Faszinierende Ideen aus Eis

„Bei meinen Recherchen stieß ich auf Künstler und Künstlerinnen, die aus Eis wunderschöne Skulpturen herstellen“, so kam sie auf den fernseh- und radioprominenten Joachim Knorra. „Meine Idee war, dass es für Familien und Freunde ein schöner Anlass sein könnte, etwas gemeinsam zu machen und dabei – beziehungsweise danach – sich auch mit dem Leben in Grönland noch ein wenig mehr zu beschäftigen. Die Teilnehmenden, die bei ihm Eisskulpturen schnitzen, können sich nämlich im Rahmen dieser Aktivität auch in der Ausstellung umsehen. Walross, Robbe oder Eisbär können so nach einer maßstabgerechten Skizze entstehen. Nur für Wunder gibt es keine Vorlagen. Dazu soll aus einem etwa 17 Kilo schweren Eisklumpen mit den Maßen 40 mal 20 mal 22 Zentimeter mit Hilfe brachial ausschauenden Werkzeugs und Mut zur Tat kunstvolle Schönheiten werden. Die Eisblöcke, die Joachim Knorra zur Anfertigung seiner Skulpturen verwendet, stellt er nach einem speziellen Gefrierverfahren selber her, „damit sie die von mir gewünschte glasklare Qualität aufweisen“. Ein wichtiger Bestandteil dabei ist, wen wundert’s, das richtige Wasser. Lange tüftelte er an der richtigen Kombination, aus der eiskalte, leider vergängliche Kunstwerke entstehen.