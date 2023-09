Museum im Neandertal Familienausflug in die Steinzeit

Mr. N ist „the nice guy (der smarte Typ)“, der das Neanderthal Museum anführt. Und wie interessant, abwechslungsreich und aufregend es an der Talstraße 300 ist, zeigte jetzt ein (Familien-)Ausflug in die Steinzeit (Foto: Köhlen). Ist es anderswo lediglich erlaubt, Exponate aus der Ferne ehrfürchtig zu bestaunen, gab es am Familiensonntag wieder kindgerechte Führungen mit Erklärungen, die Witz und Verstand hatten. Das Beste aber waren die Dinge zum Anfassen, so wie beispielsweise der Zahn eines Säbelzahntigers. Der Kenntnisse vermittelnde Spaß wird fortgesetzt, weitere Familiensonntage folgen.