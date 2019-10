Neandertalhalle : Großer Applaus für kleine Frösche

Die Eltern waren hingerissen: Als knallgrüne kleine Frösche kostümiert wirbelte diese Kindergruppe über die Bühne. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Rund 250 Kinder und Jugendliche wirkten beim umjubelten Kinder-Tanz-Musical in der Neandertalhalle mit.

Hektisches Treiben hinter der Bühne kurz vor dem großen Auftritt: Rund 250 Elfen, Zauberer, Einhörner und Skelette wuseln aufgeregt durcheinander, bekommen letzte Schminktipps oder den letzten Schliff fürs Kostüm. „Rund 250 Kinder und Jugendliche wirken mit, die jüngsten Tänzer sind erst zweieinhalb Jahre alt“, erzählt Constanze Krauss, die am Wochenende gleich zweimal das Kinder-Tanz-Theater-Musical „Der kleine Zauberer und das Geheimnis der Vampire“ auf die Bühne der Neandertalhalle gebracht hat.

Auch an ihr geht die Aufregung nicht spurlos vorbei, als sie sich kurz vor Beginn der Veranstaltung auf die Begrüßung der Gäste vorbereitet und Helfer immer wieder ihren Rat brauchen. „Ich danke dem Musical-Team, das teilweise Tag und Nacht an den Kostümen genäht, Bühnendeko gebastelt und Plakate gemalt hat“, sagt sie dann an Zuschauer und Helfer gewandt. Monatelange Planung und Mitarbeit von Freunden und Bekannten war nötig, um das Stück zur Bühnenreife zu bringen. „Vor allem in den letzten Wochen wurde fleißig geprobt“, erzählt Constanze Krauss.

Info Fürs Tanzen ist man nie zu jung Minis ab 18 Monate können bei Constanze Krauss am Krabbeltanzen und Kinder ab drei Jahre am Kindertanzen. Für Jugendliche ab 13 gibt es „Tanzen für Teens“. Für Erwachsene stehen neben verschiedenen Tanzkursen auch Fitnessangebote wie Zumba, Pilates und Yoga auf dem Programm.

Schauspieler, Tänzer und Helfer kommen aus ihrem Tanzhaus: „Einige der Helfer haben bei uns angefangen, als sie noch ganz klein waren, heute sind sie Mitte 20.“ Gemeinsam mit ihrer Tochter Lara hat sie das Drehbuch geschrieben und Choreografien einstudiert. „So langsam kommt der Generationenwechsel“, meint sie lächelnd.

„Die Jüngeren sollen heute im Vordergrund stehen, damit ihre Eltern sie sehen können. Schauspieler, die längere Texte auswendig lernen mussten, sind aber älter, die Charaktere sind in Anlehnung an Harry Potter entstanden.“ So spielen Amalia Beek (9) als Mina Watson, Helge Eger (13) als Larry Lotter und Lucas Hane (13) als Don Wiesel zusammen mit anderen Schauspielern immer wieder Szenen aus ihrer Anmeldung an der Schule für Hexerei, die als riesige Burg im Hintergrund zu sehen ist.

Viele Tanzdarbietungen wurden in die Geschichte integriert: Die Kleinsten tanzen als „Kleine Eulen“, „Kleine Eisenbahn“ und knallgrüne Frösche über die Bühne, etwas ältere als schwarze „Gewitter-Grusel-Nacht“ oder „Nebel“ mit Kürbislaternen. Dabei geht es weniger um perfekte Tanzschritte, sondern um tolle Bilder und tanzfreudige Kinder auf der Bühne. Die stolzen Eltern klatschen im Takt und belohnen die Auftritte mit viel Applaus.

Constanze Krauss selbst kümmert sich um die kleinen Zwischenfälle: sie nimmt ein Mädchen an die Hand, das aus Angst vor den vielen Zuschauern in Tränen ausbricht, und zieht einem kleinen Frosch einen verrutschten Gymnastikschuh kurzerhand einfach aus. Ein Mädchen, das sich vor der Aufführung ein Bein gebrochen hat, schiebt sie im Rollstuhl über die Bühne. „Sie wollte unbedingt dabei sein.“ Die älteren Tänzer begeistern mit „What about us“, „Fall for you“ oder dem „Time Warp“. An Ideen für Choreografien mangelt es der Tanzlehrerin und ihrer Tochter nicht: Auch das „Cheerleader Hula Hoop“ kommt gut an – und viel Applaus gibt es für die Dementoren-Boygroup: Männliche Tänzer im Fußballtrikot, die beim Tanzen Bälle im Takt titschen lassen.