Das Liebesleben der Eiszeitmenschen : Neandertaler liebte den modernen Menschen

Mettmann Ein Tabu-Thema ist das Sexleben der Neandertaler längst nicht mehr. Offenbar kam es auch zu sexuellen Kontakten mit dem modernen Menschen. Die sich bis heute nachweisen lassen.

Auch das noch! Über das Liebesleben der Neandertaler wurde ja schon so manches geschrieben. Aber dass sie sich nun auch noch mit Geistwesen eingelassen haben sollen? Nein, nicht so wie Sie jetzt denken: Der Sex war schon echt! Nur über diejenigen, die es sich neben vielen anderen auf dem Bärenfell bequem gemacht haben sollen, weiß man nicht viel. Einen Fingerknochen und ein paar Backenzähne, mehr hat man bislang nicht auftreiben können vom Denisova-Menschen, mit dem sich der Neandertaler gepaart hat. Der Denisova-Mensch gehört zwar zu den so genannten „Geisterspezies“, über die bislang noch nicht viel bekannt ist. Auch fossile Funde gibt es (noch) nicht. Was man allerdings über diese unbekannte Spezies weiß, genügt offenbar, um ihr nun auch noch ein paar Bettgeschichten mit unseren Vorfahren anzuhängen.