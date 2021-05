Nachwuchs im eiszeitlichen Tiergehege in Neandertal : So niedlich ist Fohlen Miyuki

So niedlich ist Fohlen Miyuki

Nachwuchs im eiszeitlichen Tiergehege in Neandertal

Mettmann Einst vom Naturschutzverein Neanderland gegründet, besteht das eiszeitliche Wildgehege bereits seit 1935. Besonderer Hingucker ist derzeit „Miyuki“. Die kleine Tarpan-Stute ist der niedliche Nachwuchs von Mutter „Mississippi“.

Der Besuch im Neanderland lohnt bekanntlich immer. Nun ist das Neandertal um eine niedliche Attraktion reicher, denn Tarpan-Fohlen „Miyuki“ ist der jüngste Nachwuchs der Wildpferde. Die kleine Stute tobt bereits munter durchs Gras und blinzelt neugierig in die Sonne. Dabei bedeutet der Name Miyuki laut ihren Namenspaten im Japanischen „der reine weiße Schnee“.

Auch Miyukis Mama „Mississippi“ ist putzmunter. Die gesamte Herde wird noch etwas auf ihrer Sommerwiese bleiben, die nicht direkt am Wanderweg gelegen ist. So können sich Mutter, Fohlen und Herde in Ruhe aneinander gewöhnen. Entweder kehren sie auf die Talwiese zurück oder werden den Auerochsen ein wenig Gesellschaft leisten.